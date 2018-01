28-01-2018 20:20

Resgatado pastor que caiu em ravina em Seia

Um pastor que caiu numa encosta hoje em Seia, Guarda, foi transportado de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). O homem ficou gravemente ferido na queda, que aconteceu perto da aldeia de Póvoa Nova, na região da Serra da Estrela, disse à agência Lusa o CDOS da Guarda.

Devido à dificuldade de acesso ao local, os bombeiros «demoraram muito tempo» a chegar até à vitima, tendo depois transportado o homem até ao Centro de Meios Aéreos de Seia, para ser levado num helicóptero do INEM para Coimbra, referiu fonte do CDOS.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Seia, Virgílio Borges, o homem, que terá sofrido «múltiplas fraturas» tem 47 anos e é um pastor que estaria com o seu rebanho quando sofreu a queda «de dois a três metros» numa encosta de declive muito acentuado, que obrigou a uma operação «muito cuidadosa e minuciosa».

O alerta do acidente foi dado pelo próprio pastor, a partir do seu telemóvel.

O comandante dos bombeiros de Seia sublinhou a importância de as pessoas que andam na serra «terem sempre o telemóvel com bateria carregada».