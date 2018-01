28-01-2018 17:14

Um morto em acidente em Salamanca com carrinha portuguesa

Um acidente, com colisão frontal entre uma carrinha portuguesa e um camião romeno, ocorrido hoje próximo de Salamanca, Espanha, provocou um morto e sete feridos, segundo o jornal digital La Gaceta, de Salamanca.



O acidente ocorreu pelas 07:00 de Espanha (06:00 em Portugal), na autoestrada A-62, ao quilómetro 267.9, no sentido Espanha-Portugal, na localidade de Robliza de Cojos, 32 quilómetros a sul de Salamanca.



A vítima mortal é um homem de 27 anos, natural de Marrazes, Leiria, que seguia na carrinha acidentada.



No mesmo veículo de passageiros seguiam mais sete pessoas que ficaram feridas, uma com gravidade e seis com ferimentos ligeiros, que foram transportadas para duas unidades hospitalares salamantinas.



No camião de matrícula romena viajavam duas pessoas, que saíram ilesas do acidente.



De acordo com o jornal La Gaceta tratou-se de um "choque brutal" que ocorreu na autoestrada A-62 próximo da localidade de Robliza de Cojos.