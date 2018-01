28-01-2018 15:20

MatGouveia arrancou hoje

O Instituto de Gouveia - Escola Profissional promove entre hoje e quarta-feira a oitava edição do MatGouveia.

Trata-se de uma exposição interativa, de entrada gratuita, dedicada a diversas áreas da matemática e inovação tecnológica dirigida a alunos de todos os níveis de ensino e ao público em geral. A atividade decorre no Teatro-Cine e conta com a participação de vários dinamizadores que vão ajudar os visitantes a aprenderem a matemática de forma lúdica e divertida. Serão apresentados projetos de inovação tecnológica desenvolvidos na nossa região, como a Atecsi, Desinel, SuperKomputer, OMB, L10 Extreme. A organização do MatGouveia conta com o apoio da Câmara de Gouveia, da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Estatística, da Casio Portugal, de empresas da região e instituições de ensino superior.