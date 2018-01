27-01-2018 19:24

Morreu Edmundo Pedro, dirigente histórico do PS

Edmundo Pedro, militante antifascista, fundador e dirigente histórico do PS, morreu hoje, em Lisboa, aos 99 anos, disse à agência Lusa fonte do Partido Socialista.

O PS manifestou hoje o seu «mais profundo pesar» pela morte do seu «querido camarada» e dirigente histórico Edmundo Pedro e colocou a bandeira do partido a meia haste na sua sede nacional, em Lisboa.