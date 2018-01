27-01-2018 12:45

Festa do Chichorro em Vila Mendo

A Festa do Chichorro está a decorrer em Vila Mendo (Guarda).

A atividade é organizada pela Associação Cultural e Recreativa local com o objetivo de resgatar a prática ancestral da matança do porco e promover um petisco muito apreciado nessa ocasião localmente conhecido por chichorro.

Este ano, a organização vai também valorizar a morcela. As duas iguarias serão confecionadas com a ajuda das gentes mais antigas, sendo que a prova do porco está marcada para as 13 horas e a do chichorro para as 16 horas. Durante a tarde haverá animação musical.