26-01-2018 18:43

Novo ginásio da Guarda abre amanhã

A partir de amanhã a Guarda vai ter um novo ginásio que promete vir marcar pela «diferença». Localizado junto ao Parque Urbano do Rio Diz, o Polis Fintness Club trata-se de um «espaço que até aqui não existia na Guarda, não só pelos serviços oferecidos, mas também pelas instalações», adiantou a sócia gerente da empresa, Ana Simão.

Além de um espaço equipado com máquina, o novo ginásio terá ainda três estúdios para a prática de aulas de grupo. Segundo a também instrutora do ginásio, «as instalações foram construídas de origem a pensar num ginásio e como todas as condições para pessoas com mobilidade reduzida».

Ana Simão refere ainda que o novo ginásio promete «equipamentos e novas aulas que não existiam na cidade». Este será ainda um espaço «doa 4 aos 100 anos», nãos só pelas atividades, mas também porque contará com um pequeno espaço destinado às crianças, enquanto os pais praticam exercício. Segundo a responsável estão já 200 clientes pré-inscritos e os preços «estão dentro dos praticados na cidade», entre os 20 e os 65 euros.

A abertura ao público do Polis Fintness Club será amanhã às 15 horas, mas esta tarde decorreu já a inauguração formal que contou a presença do Presidente da Câmara da Guarda, e do Bispo da Diocese da Guarda.