26-01-2018 17:33

CISE organiza caminhada na neve no sábado

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), com sede em Seia, vai realizar no sábado uma caminhada na neve, na área do planalto superior da Serra da Estrela. A atividade pretende dar a conhecer aos participantes «algumas paisagens da serra menos conhecidas no Inverno». Segundo o CISE, o percurso a realizar vai depender da quantidade de neve existente e das condições atmosféricas.