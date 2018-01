26-01-2018 14:21

CDS quer transmissão em direto das reuniões de Câmara

O vereador do CDS-PP na autarquia da Covilhã propõe que as reuniões públicas da Câmara passem a ser transmitidas em direto, pela internet, através do site do município. Segundo Adolfo Mesquita Nunes, «não faz sentido que a reunião só seja pública para quem pode perder uma manhã deslocando-se ao local da reunião, sobretudo quando hoje é tão fácil e barato transmitir online e em direto, para todo o concelho, o que se passa numa reunião». De acordo com o centrista, «temos de reforçar a transparência, permitir a todos acompanhar as sessões de Câmara, julgando por si próprios o trabalho que ali se faz». Caso a proposta seja chumbada pelo executivo, Adolfo Mesquita Nunes considera que será um «péssimo sinal de que se tem algo a esconder e de que não se quer mostrar o que se está a fazer e como se está a fazer».