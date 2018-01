26-01-2018 12:52

Jovem autora dá palestra sobre cancro em Figueira de Castelo Rodrigo

Gabriela Fonseca, uma jovem com raízes familiares na Vermiosa, estará hoje em Figueira de Castelo Rodrigo para dar duas palestras sobre o tema “Cancro, Uma História de Conquista”. A autora do livro “Identidade da Razão” e do blogue “O Dia de Mudança” vai falar deste problema na primeira pessoa, uma vez que passou há bem pouco tempo por uma doença oncológica. A primeira sessão que decorre na escola secundária da vila (14h30) está direcionada para os adolescentes numa tentativa de os consciencializar para a problemática da doença, a segunda (auditório do Pavilhão dos Desportos, 21 horas) terá como público-alvo a população em geral para desmitificar o significado de doente oncológico.