25-01-2018 17:22

Arte do Côa em exposição na Presidência do Conselho de Ministros

Os 25 mil anos da Arte do Côa estão expostos na Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, numa exposição até meados de março, sob o tema "Vale do Côa: singularidades de um território". Além da exposição, há ainda um conjunto de visitas guiadas, às segundas-feiras, dirigidas ao grande público. Em simultâneo, está a ser feito um trabalho junto das escolas de Lisboa (5.º,7.º e 10.º anos), onde se mostra a arte rupestre pré-histórica, fora dos manuais escolares. Esta iniciativa é da responsabilidade da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros e da FCP, estando inserida nas comemorações no 19.º aniversário da classificação do Vale do Côa, como Patrónimo Mundial da Humanidade, pela Unesco.