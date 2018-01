25-01-2018 14:40

The Twist Connection atua hoje no TMG

O café concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe hoje, pelas 22 horas, um concerto do grupo "The Twist Connection", de Coimbra.

Segundo o TMG, em palco vão estar Carlos ‘Kaló' Mendes (bateria e voz), Samuel Silva (guitarra) e Sérgio Cardoso (baixo).

O concerto, para maiores de seis anos, tem entrada livre.