25-01-2018 12:23

Vereador do PS assume funções a meio tempo na Câmara de Celorico da Beira

Está resolvida ingovernabilidade da Câmara de Celorico da Beira. Bruno Almeida, vereador independente do PS e antigo militante do PSD, foi nomeado vereador a meio tempo, em regime de permanência, na semana passada.

