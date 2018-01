25-01-2018 11:54

Salão de Outono chega ao fim no Museu da Guarda

Termina hoje o IIº Salão de Outono – Aberto para todos no Museu da Guarda. A “finissage” acontece pelas 18h30 e inclui a apresentação dos catálogos“Vítor Pomar – Render-se à Evidência/ Clear Statement”; “Annelies Van Dooren - Por isso Mesmo Ela Procurou Toda a Beleza na madeira, no barro, no papel, na tinta, na lã”; “Foto-xilogravura, por José Fuentes”; “II Salão de Outono – Aberto para Obras” e “II SIAC – Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda”.