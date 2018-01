24-01-2018 17:59

Aldeia Viçosa organiza primeira edição da ExpoPesca

A Freguesia de Aldeia Viçosa (Guarda) organiza no fim-de-semana a primeira edição da ExpoPesca, onde serão divulgadas as novidades para a pesca desportiva. O certame, a realizar no Salão Cultural de Aldeia Viçosa, inclui workshops, demonstrações, animação cultural, projeções de vídeo temáticas, exposição e venda de produtos locais, entre outras iniciativas.