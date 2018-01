24-01-2018 16:49

"Jardins de Pedra" em exposição no Museu de Arte Sacra da Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã promove, no Museu de Arte Sacra, uma exposição "Jardins de Pedra", do projeto Land Art da autoria de Luís Pinheiro, parte integrante do projeto casa da Lagariça.

A Land Art é um movimento artístico em que o terreno natural, em vez de fornecer o ambiente para uma obra de arte, é ele próprio trabalhado de modo a integrar-se na obra. Surgiu em finais da década de 1960, em parte como consequência de uma insatisfação crescente em face da deliberada monotonia cultural pelas formas simples do minimalismo, em parte como

expressão de um desencanto relativo à sofisticada tecnologia da cultura industrial, bem como ao aumento do interesse relativamente às questões ligadas à ecologia.

Patente até 4 de março, a exposição "Jardins de Pedra" tem entrada gratuita.