24-01-2018 12:14

Antigo aluno da UBI distinguido pela Confederação do Desporto de Portugal

Jaime Rendeiro, antigo aluno de licenciatura e mestrado em Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior, recebeu o prémio Mérito Desportivo – Personalidade do Ano na 22.ª Gala Anual da Confederação do Desporto de Portugal. Atualmente, Jaime Rendeiro, além de gestor de projetos numa empresa familiar ligada ao setor do Turismo, é professor de ski e colaborador em projetos desportivos.