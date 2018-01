23-01-2018 15:50

Investigadora do CICS-UBI com dois projetos aprovados

Carla Cruz, investigadora do Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS) da Universidade da Beira Interior, obteve aprovação para financiamento FCT como Investigadora Principal do projeto designado por “BIODEVICE”, no valor total de 91.184 euros. O projeto visa o desenvolvimento de um dispositivo biomédico baseado em aptameros de RNA de G-quadruplex, de baixo custo, portátil e com elevada sensibilidade para a deteção da nucleolina numa fase precoce do cancro da próstata. Este estudo conta com a participação de Jongyoon Han, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), especialista de renome na deteção de interações entre nano estruturas e biomoléculas. Além dos investigadores do CICS-UBI, unidade de investigação da Faculdade de Ciências da Saúde, e do MIT, o projeto conta com a colaboração do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Microsistemas e Nanotecnologias (INESC MN-IST), tendo como objetivo desenvolver esse dispositivo microfluidico para a captura da nucleolina nas células tumorais circulantes (CTCs). Ainda no último concurso da Fundação Luso-Americana (FLAD) Healthcare 2020, Carla Cruz obteve aprovação para financiamento como Investigadora Principal do projeto designado “Development of drug delivery nanocarrier for HPV infection”, no valor total de 13.560 euros.