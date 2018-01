23-01-2018 11:15

AD Fornos de Algodres é tema de exposição no CIHFA

O Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres (CIHAFA) acolhe, até ao final do mês, uma exposição sobre a Associação Desportiva de Fornos de Algodres, clube fundado em 1970.

A mostra, que integra o ciclo “Uma ideia é um feito de associação” dedicado às coletividades do concelho, dá a conhecer a coletividade que sempre competiu nos campeonatos distritais da Associação de Futebol da Guarda (conquistou cinco títulos da Iª Divisão e dois da IIª) e participou na IIIª Divisão Nacional.

A Desportiva é mesmo uma das equipas do distrito que mais tempo se manteve nesse patamar, tendo obtido a melhor classificação na época de 2009/10, com um terceiro lugar. Atualmente, o Fornos de Algodres está a disputar a série C do atual Campeonato de Portugal. O clube formou jogadores como José Bosingwa, Daniel Candeias, Rui Miguel, Luisinho, Philip Chidi, entre outros. A exposição pode ser visitada todos os dias das 10h às 13 horas e das 14 às 17 horas.