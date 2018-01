22-01-2018 14:40

Três homens detidos em flagrante por caça ilegal em Trancoso

A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Pinhel, deteve no domingo, em flagrante delito, três homens por caça ilegal em Trancoso.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, as detenções ocorreram durante uma ação de patrulhamento, tendo os militares surpreendido os suspeitos «a caçar a menos de 500 metros de instalações de criação animal», tendo apreendido três armas de caça e 92 cartuchos.

Os detidos, com idades entre os 59 e 47 anos, foram constituídos arguidos e ser hoje presentes ao Tribunal Judicial de Trancoso.