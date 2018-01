22-01-2018 10:53

Vítor Pereira eleito presidente da Comissão Política do PS Covilhã

Com 257 votos Vítor Pereira, que liderou a lista B, foi eleito pelos militantes socialistas presidente da Comissão Política Concelhia do PS Covilhã. Já Carlos Martins, cabeça de lista da lista A, obteve apenas 73 votos.

Já no que respeita à assembleia de militantes, o órgão vai continuar a ser presidido por Jorge Patrão. Paulo Ranito, António Carriço e Ilídio Reis foram eleitos como coordenadores das secções de Covilhã, Teixoso, e Cortes do Meio.