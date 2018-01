22-01-2018 10:38

Tarantini na Covilhã para falar sobre futuro dos desportistas

O capitão do Rio Ave Tarantini – cujo nome verdadeiro é Ricardo Monteiro Vaz – dá hoje uma palestra sobre o presente e o futuro dos desportistas aos alunos do 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas do Teixoso (Covilhã).

A sessão está prestes a começar.

O futebolista foi professor estagiário daquele Agrupamento no ano letivo 2005-2006 e posteriormente desenvolveu um projeto que aposta na prevenção e na sensibilização de desportistas para a gestão das carreiras, nomeadamente através da formação académica e da criação de projetos paralelos à carreira profissional.

Tarantini, que jogou no Sp. Covilhã antes de ingressar no Rio Ave, obteve o grau de mestre em Ciências do Desporto na Universidade da Beira Interior (UBI), em 2014, e ali regressará ao final da tarde de hoje (18 horas) para dar outra palestra. Pelas 20h30, o jogador estará no restaurante “Brasil ao Peso”, no Serra Shopping, para uma sessão de autógrafos do seu livro “A minha causa. Sonha. Desafia-te. Concretiza”.