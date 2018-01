20-01-2018 12:50

Federação de Desportos de Inverno comemora Dia Mundial da Neve

Celebra-se amanhã, dia 21, o Dia Mundial da Neve e para assinalar a efeméride a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) agendou duas iniciativas durante o fim-de-semana.

Hoje, o “Ski4All” vai receber um grupo de escuteiros no Skiparque de Manteigas, que terão acesso às modalidades de inverno. A atividade está a decorrer até às 14 horas e terminará com o almoço oferecido pela Pizza Hut.

No domingo haverá uma competição de esqui e “special ski” mista entre crianças e pessoas com deficiência intelectual, denominada de prova “unified” e terá lugar entre as 9h30 e as 14h. No final haverá um almoço convívio.

O Dia Mundial da neve é comemorado por todo o mundo pela Federação Internacional de Ski (FIS).