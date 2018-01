20-01-2018 12:29

Seia acolhe 8ª Gala dos Bombeiros do Distrito da Guarda

A Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda organiza hoje, em Seia, a sua oitava gala.

Com início previsto para as 19 horas, o evento destina-se a homenagear os soldados da paz e as corporações do distrito, mas também pretende promover o convívio entre os voluntários.

Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, é uma das personalidades convidadas para a iniciativa, que será também um momento para refletir sobre o setor.

A gala decorre na Quinta do Crestelo.