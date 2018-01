20-01-2018 11:46

Núcleo do Centro da Liga contra o Cancro comemora 50 anos

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro comemora em 2018 os cinquenta anos da sua constituição. A sessão inaugural da efeméride acontece hoje em Coimbra com uma homenagem aos médicos Dário Cruz e Rocha Alves, fundadores da instituição.

O dia fica ainda marcado pelo arranque da campanha de rastreio de cancro da mama e por uma tarde de portas abertas para que a comunidade conheça as instalações e as atividades do Núcleo, sediado na Rua António José de Almeida, em Coimbra. As visitas guiadas decorrem entre as 14h30 e as 16h30. Durante o dia será também possível conhecer uma Unidade Móvel de Rastreio, que está estacionada no Largo de Cruz de Celas.

Previsto desde 1964, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro — que começou por se designar Núcleo de Coimbra — constitui a sua Comissão Organizadora no dia 20 de janeiro de 1968.

A atividade abrange 78 concelhos dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. As iniciativas de comemoração a decorrer em 2018, integradas no "No Centro da Luta Contra o Cancro", vão abranger todos esses concelhos, o que tem ainda mais sentido ao considerar os vários grupos de voluntariado comunitário que desenvolvem atividades no terreno.