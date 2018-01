20-01-2018 10:51

Nove líderes eleitos nas concelhias do PS da Guarda

Os militantes socialistas distrito da Guarda elegeram ontem as novas concelhias, tendo sido eleitos, além de Agostinho Gonçalves na Guarda, Renato Pires em Aguiar da Beira, José Albano Marques em Celorico da Beira, Manuel Fonseca em Fornos de Algodres, Paulo Langrouva em Figueira de Castelo Rodrigo, António Miguel em Manteigas, Carlos Filipe Camelo em Seia e Carlos Martins em Trancoso.

Em Vila Nova de Foz Côa foi Jorge Liça que venceu, derrotando Vítor Magalhães. Nas secções da Mêda, Pinhel, Sabugal, Gouveia e Almeida não houve eleições por não haver militantes em condições de votar – com quotas pagas – em número suficiente.

Nestes casos o escrutínio vai decorrer em data a agendar após a situação impeditiva ficar resolvida. Na segunda-feira reúne a Comissão Política Distrital, em Seia, para definir o calendário eleitoral para a presidência da Federação e debater outros assuntos.