19-01-2018 17:48

Capicua atua hoje no TMG

De rima ágil e verbo pungente, Capicua atua hoje

(21h30) no TMG. A rapper portuense é atualmente uma referência do hip hop nacional e uma letrista muito requisitada.

Na Guarda, a cantora apresenta-se com uma banda formada pelo DJ D-One, o MC M7, Virtus (programação e samples), Ricardo Coelho (bateria) e Luis Montenegro (baixo, guitarra e sintetizador), e o resultado trouxe mais energia à sua música. O concerto promete batidas intensas e hip hop ao estilo mais tradicional numa revisitação pelos seus temas, como “Vayorken” e “Maria Capaz”, agora interpretados com novos arranjos. As suas composições emotivas e politicamente engajadas lançaram Capicua para a ribalta e valeram-lhe o reconhecimento da crítica e do público. É também conhecida pela sua criatividade e espontaneidade e por uma clara atitude feminista que a tem levado a colaborar em conferências, projetos sociais e workshops. Além de uma profícua carreira a solo, a rapper tem colaborado com vários músicos portugueses e em novos projetos, como o aclamado “Língua Franca”, onde canta ao lado dos brasileiros Emicida e Rael e do português Valete. Capicua é o alter ego musical de Ana Matos Fernandes, socióloga de formação e doutorada em Geografia, e conta já três álbuns editados: “Capicua” (2012), “Sereia Louca” (2014) e o disco de remisturas “Medusa” (2015).