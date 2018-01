19-01-2018 14:54

Concelhias do PS vão a votos mas não na Mêda, Pinhel, Sabugal, Gouveia e Almeida

Os militantes socialistas elegem hoje os novos presidentes das concelhias da Federação da Guarda e a surpresa é que não se realizarão eleições em cinco secções por não haver militantes em condições de votar – com quotas pagas – em número suficiente.

É o caso da Mêda, Pinhel, Sabugal, Gouveia e Almeida, sendo que aqui os próximos líderes serão eleitos em data posterior. «Vamos dar tempo a estas estruturas para criarem as condições necessárias para haver eleições», disse António Saraiva. O presidente da Federação guardense confessa-se «surpreso» com a situação, sobretudo na Mêda, onde o PS lidera a Câmara e sempre teve uma concelhia forte. «Como há apenas um candidato na maior parte das concelhias os militantes desinteressam-se, o que é pena», lamenta o líder socialista. Nas secções que vão a votos há candidatos únicos em Aguiar da Beira (Renato Pires), Celorico da Beira (José Albano Marques), Fornos de Algodres (Manuel Fonseca), Figueira de Castelo Rodrigo (Paulo Langrouva), Manteigas (António Miguel) e Trancoso (Carlos Martins).

Mais renhida será a eleição na Guarda e em Vila Nova de Foz Côa, onde concorrem dois candidatos à presidência de cada comissão política. Na sede do distrito concorrem Agostinho Gonçalves e Nuno Laginhas, enquanto na cidade fozcoense avançam Jorge Liça e Vítor Magalhães. «Perspetiva-se muita renovação e espero que quem for eleito tenha vontade de trabalhar para reforçar o partido no distrito», declarou António Saraiva, que reúne a Comissão Política Distrital na segunda-feira, em Seia, para definir o calendário eleitoral para a presidência da Federação.