19-01-2018 10:56

Misericórdia da Mêda recebe apoio de 300 mil euros

A Misericórdia da Mêda é a única da região que vai ser apoiada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através do Fundo Rainha Dona Leonor.

O financiamento de 300 mil euros, o máximo permitido, destina-se a comparticipar os trabalhos de recuperação do antigo Lar de Nª Sra. de Fátima, que se encontrava desativado e devoluto. «Remodelámos totalmente o edifício, que tem vantagem de estar na cidade, e vamos reabri-lo provavelmente em abril após um investimento de cerca de um milhão de euros», disse Anselmo Sousa.

O provedor da Misericórdia medense acrescenta que a unidade vai disponibilizar 40 camas, «já todas ocupadas», em instalações «com todas as condições e dignidade». O contrato foi assinado na segunda-feira, em Lisboa, cuja Misericórdia contemplou 29 instituições com cerca de cinco milhões de euros.

Vinte candidataram projetos na área social, como é o caso da Mêda, os restantes visam a reabilitação, requalificação e preservação do património edificado. Segundo Edmundo Martinho, provedor da Misericórdia de Lisboa, os apoios do Fundo Rainha Dona Leonor têm como objetivo ajudar as Misericórdias a «melhorarem as respostas que prestam, quer na área dos idosos, quer na área das crianças, quer na área de pessoas com deficiência».