18-01-2018 19:01

Concurso põe alunos a recolher óleos alimentares usados

É lançada amanhã, em Belmonte, a primeira edição do concurso regional “Escola Prio Top Level”.

O desafio realiza-se durante o presente ano letivo na região da Cova da Beira, em parceria com a RNAE e ENERAREA, e vai envolver mais 23 escolas e quase 6000 alunos em ações de sensibilização para a recolha de óleos alimentares usados.

A iniciativa é promovida pela Prio Biocombustíveis e a HardLevel – Energias Renováveis. A sessão de lançamento está agendada para as 11 horas no auditório do Museu Judaico.