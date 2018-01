18-01-2018 18:39

JS debateu coesão territorial em Fornos de Algodres

A Juventude Socialista (JS) realizou no fim-de-semana duas sessões de âmbito nacional no distrito da Guarda.

No sábado, Fornos de Algodres foi palco de um encontro de dirigentes das Federações de Beja, Évora, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real, presidido pelo secretário-geral, Ivan Gonçalves. A iniciativa serviu para debater a temática da coesão territorial e a linha da ação da JS nesta matéria, considerada «um desígnio prioritário» da JS.

No domingo foi a vez do Secretariado Nacional da jota socialista reunir na Guarda. «Estas duas reuniões procuraram adensar a reflexão que têm sido feita na Juventude Socialista sobre as questões da coesão territorial do nosso país», disse Ivan Gonçalves.

O líder da JS e vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República considerou serem necessárias «novas formas de desenvolvimento regional, que assegurem o bem-estar e o acesso generalizado a serviços de interesse e utilidade para as populações, de forma igual em todo o território».

Por sua vez, Fábio Pinto, presidente da Federação da Guarda da JS e secretário nacional com o pelouro da coesão territorial, afirmou que estas ações «colocam a estrutura nacional na linha da frente pela necessidade de valorização das potencialidades do interior do país».