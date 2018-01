18-01-2018 17:24

Centro de alto rendimento do Pocinho acolheu uma dezena de seleções de remo desde 2016

Cerca de uma dezena de seleções nacionais de remo e canoagem, de vários países da Europa, passaram pelo Centro de Alto Rendimento Remo (CARR) do Pocinho desde a sua inauguração em 2016, indicou hoje a entidade gestora do equipamento. A este número, juntam-se mais de um milhar de praticantes de outras modalidades desportivas amadoras e profissionais, que vão desde o futsal ao ciclismo. «O ano de 2018 será de afirmação para um equipamento desportivo, considerado de extrema importância para o desenvolvendo da economia do território duriense e para a sua promoção além-fronteiras», disse à Lusa o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte. Para os meses de janeiro e fevereiro está confirmada a presença das seleções nacionais de remo e canoagem da Holanda e da Noruega. Uma equipa de remo de Oxford (Inglaterra) está igualmente confirmada para o mês de abril. Para além destas e entre outras seleções nacionais da modalidade, já passaram pelo CARR do Pocinho, seleções como a da Rússia, Estónia e Suíça ou a dupla olímpica de remadores portugueses Pedro Fraga/Nuno Mendes entre outros. «Trata-se de um equipamento, quer do ponto de vista funcional quer arquitetónico, que tem arrebatado prémios internacionais e tem sido distinguido como um dos melhores do seu género a nível mundial, quer pelos atletas quer pelos seus treinadores», enfatizou o edil. Outras das modalidades que vai tem como base o CARR do Pocinho é o "trail" (uma atividade que conjuga o exercício físico com a contemplação da natureza), estando agendadas duas provas, uma para março outra para outubro e que reuniram, centenas de praticantes.