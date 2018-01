18-01-2018 16:15

“Portugal não é um país pequeno” esta noite no Festival Y, na Covilhã

O Festival Y prossegue hoje (21h30) na Covilhã com a peça de teatro documental “Portugal não é um país pequeno”, do grupo Hotel Europa.

O espetáculo está em cena no auditório do Teatro das Beiras e será seguido da penúltima sessão da Comunidade de Espetadores. Esta produção reflete sobre a ditadura e a presença portuguesa em África, em particular a vida dos antigos colonos através dos seus testemunhos reais.

O texto foi criado através de um processo de verbatim, que significa copiado palavra por palavra, o que se traduziu na escrita de um texto de teatro que utiliza fielmente as palavras das pessoas entrevistadas, complementadas com uma detalhada pesquisa historiográfica.

«Estou interessado na forma como o teatro pode contribuir para a reescrita da história, dando voz a um grupo silenciado, trabalhando assim na transmissão da memória entre gerações», escreve o criador e intérprete André Amálio a propósito desta peça.