18-01-2018 15:27

Nova espécie de cogumelo descoberta nas Jornadas de Micologia de Fornos de Algodres

Uma nova espécie de cogumelo foi descoberta no decorrer das Jornadas de Micologia Mediterrânica realizadas em Fornos de Algodres, em novembro de 2015.

O Cystolepiota oliveirae foi identificado na Mata Nacional do Bussaco durante uma saída de campo integrada naquela atividade e revelada no XIXº volume da “Mycologia Montenegrina”. O nome escolhido é uma homenagem a Sofia Oliveira, micóloga amadora natural do Luso que guiou o grupo responsável pela descoberta.

Um dos autores do estudo, Manuel Paraíso, de Fornos de Algodres, citado num comunicado, explica tratar-se de um pequeno cogumelo que foi descoberto «sobre um tronco morto de “Dicksonia antarctica”, na zona do Vale dos Fetos, que em termos macroscópicos apresenta um chapéu de 0,5 a 0,8 centímetros de diâmetro, totalmente coberto de pequenas escamas cónicas branco/creme que conferem uma cor ligeiramente acastanhada ao chapéu».

Segundo os autores, «como o género Cystolepiota é bastante frequente na Austrália, presume-se que a nova espécie agora descrita possa ter sido introduzida, através de outras plantas originárias daquele continente, com forte presença na Mata Nacional do Bussaco».