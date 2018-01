18-01-2018 11:47

Câmara da Mêda também aprovou descontos do IMI familiar

Ao contrário do que foi noticiado, o município da Mêda também deliberou atribuir descontos no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) às famílias com filhos em 2018.

A proposta foi ratificada na Assembleia Municipal de 29 de dezembro depois de ter sido aprovada por unanimidade pelo executivo na sessão de Câmara de 13 de dezembro. De acordo com a deliberação, as famílias com um filho beneficiam este ano de uma dedução de 20 euros e de 40 euros com dois dependentes a cargo. Já os agregados com três filhos terão uma redução de 70 euros.