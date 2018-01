17-01-2018 17:19

TMG recebe evento de coaching com cariz solidário

Decorre na Guarda na quarta-feira (21 horas) o evento “Inspiração para uma Vida Mágica”.

Trata-se de uma iniciativa de cariz solidário cuja receita reverte totalmente para a Associação de Surdos da Guarda - Despertar do Silêncio. A decorrer em várias cidades do país, a “Inspiração para uma Vida Mágica” será uma palestra de Pedro Vieira (formador e coach) que pretende alavancar o autoconhecimento e a capacidade de gerar resultados de excelência através do “coaching”, PNL, “mindfulness” e hipnose. A organização, a cargo da Lifetraining, acredita que a iniciativa pode «contribuir para uma melhoria significativa da experiência humana de cada um». Os bilhetes custam 5 euros e estão à venda na página do TMG. Mais informações pelo email ivm.guarda@gmail.com.