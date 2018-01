17-01-2018 16:03

Comando Distrital da Guarda com duas esquadras complexas

A PSP criou 67 esquadras complexas em diferentes zonas do país, um novo conceito operacional comandado por comissários, cuja constituição depende das valências e do número de efetivos, segundo a ordem de serviço que define estas unidades. Dessas 67 esquadras complexas, 12 são no comando do Porto, sete em Setúbal, seis em Faro, cinco em Lisboa, Braga, Leiria e Santarém, quatro em Aveiro, três em Évora e Viana do Castelo, duas em Bragança, Coimbra, Guarda e Açores e uma em Beja, Castelo Branco, Vila Real e Viseu. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, disse à agência Lusa que as esquadras complexas têm mais valências do que uma esquadra convencional, dependendo para a sua criação a localização, número de efetivos e quantidade de serviços. Paulo Rodrigues adiantou que, com a criação destas esquadras complexas, vai continuar tudo na mesma, sendo a única diferença que vão passar a ser comandadas por um comissário em vez de um subcomissário. Segundo o presidente da ASPP, estas esquadras surgem para colocar os comissários agora promovidos.