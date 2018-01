17-01-2018 15:49

Câmara de Vila Nova de Foz Côa com orçamento de 11,5 milhões de euros

Em 2018 o município de Foz Côa vai dispor de um orçamento de 11,5 milhões de euros que contempla investimentos em dois projetos «emblemáticos» como o hotel "Foz Côa Story House" e a requalificação do mercado municipal.

«Ambos os projetos urbanísticos serão para avançar no decurso de 2018», indicou hoje à Lusa o social-democrata Gustavo Duarte, presidente da câmara.

A construção do hotel "Foz Côa Story House" tem uma dotação financeira, que ronda os dois milhões de euros, que passa pela criação, no centro histórico da cidade, de um espaço "único" que será um centro turístico que vai contar a história do território e ajudar a recuperar um edifício devoluto no centro histórico.

Tal como O Interior já tinha avançado anteriormente, o espaço, além de quartos, contará com um restaurante e um ‘wine bar'.

Segundo o autarca, outro dos projetos passa pela reconversão do mercado municipal da cidade, tida como uma iniciativa «arrojada», e que irá contar com «mais de dois milhões de euros» de investimento.

«A promoção turística de um concelho, detentor de duas classificações da Unesco como património mundial é outras das expectativas para 2018», indicou.

O orçamento municipal prevê ainda investimentos na área da educação com a contratação de técnicos e professores para ajudar a combater o insucesso escolar. «Trata-se de um projeto já aprovado do no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro, com uma dotação de 300 mil euros, frisou o autarca.

Este orçamento teve no entanto o voto contra do PS. Segundo o vereador eleito pelo PS, Jorge Marçal trata-se de um documento «com pouca ambição». «Há uma preocupação, excessiva, com a despesa corrente e pouca ambição com projetos de investimento, tendo em vista o desenvolvimento do concelho», frisou o vereador socialista.

Do lado da coligação "UNE" que junta o CDS-PP, Nós, cidadãos! e PPM, os eleitos para a Assembleia Municipal, avançam que o orçamento, apesar de aprovado, «não vai ao encontro dos anseios das populações». «Não é um orçamento de proximidade com munícipes ou com o associativismo local. Sempre defendemos que as pessoas estão primeiro e este orçamento, não defende essa linha», explicou o deputado municipal representante da "UNE", Rui Reininho.