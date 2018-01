17-01-2018 14:57

Candidaturas abertas para concurso de Fotografia Aspiring Geopark Estrela

A Associação Geopark Estrela, com sede na Guarda, tem abertas as candidaturas para o IV Concurso de Fotografia do Aspiring Geopark Estrela. O concurso está aberto a todos aqueles que queiram participar, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, devendo as fotografias submetidas ser captadas no território candidato a Geopark Mundial da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. «O grande objetivo deste concurso é captar a diversidade natural e cultural desta geografia, que tem na Serra da Estrela o seu principal património», de acordo com a entidade promotora.