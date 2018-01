17-01-2018 12:26

150 árvores para reflorestar Parque da Saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje que vai proceder à reflorestação do Parque da Saúde, no seguimento de um desafio lançado pelo Rotary Club local. «Este projeto de reflorestação, que contempla a plantação de 150 árvores, terá início nas traseiras do edifício da Rádio Altitude e prolonga-se por toda a encosta até ao Centro de Saúde da Guarda», refere a ULS em comunicado. A iniciativa, que terá início amanhã, pelas 09h30, conta com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da Câmara Municipal da Guarda.