17-01-2018 11:08

Abastecimento de água interrompido amanhã em vários locais

No âmbito de uma intervenção na rede pública de água, junto à rotunda do Anjo, o abastecimento de água estará interrompido amanhã (entre as 14h30 e as 19 horas) na Rua do Facheiro, Bairro de S. Domingos, Avenida de S. Miguel (até à ponte sobre o caminho de ferro), Bairro do Camalhão e Encharcadas, Urbanização do Pina e zona do Rio Diz, desde a rotunda do Rio Diz até ao entroncamento com a Rua do Beco e a Urbanização do Pontão.