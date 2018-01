16-01-2018 18:02

CIM Beiras e Serra da Estrela indignada com aumento de portagens

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) aprovou hoje, por unanimidade, um voto de indignação pelo aumento de portagens nas antigas SCUT A23 e A25.

«Aprovámos um voto coletivo de indignação pelo aumento das portagens, bem como um pedido urgente de reunião ao senhor ministro do Planeamento e das Infraestruturas, porque, de facto, esta situação é um balde de água gelada relativamente às expectativas criadas», disse Paulo Fernandes, após a primeira reunião do ano entre os presidentes dos 15 municípios que integram a CIMBSE.

O autarca, que é simultaneamente presidente da Câmara do Fundão, considerou que «esta alteração não se percebe», principalmente depois do Governo ter aprovado, em agosto de 2016, um desconto de 15 por cento nos pagamentos e de posteriormente também ter admitido voltar rever a questão relativamente às vias do Interior.