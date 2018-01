16-01-2018 15:54

ULS da Guarda aumenta capital estatutário

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda realizou no passado dia 5 um aumento do capital estatutário no valor de 13.642.764 euros.

Segundo a administração hospitalar, a operação destina-se, exclusivamente, ao pagamento de dívida vencida, por ordem de maturidade e acontece na sequência do reforço de financiamento «por via contrato programa de 2017 das instituições EPE, no valor de 8.903.648 euros».

As verbas serão disponibilizadas à ULS guardense através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças e vão permitir «melhorar o prazo médio de pagamentos aos fornecedores, com redução substancial de stock de dívida», e contribuirão também para a sustentabilidade económico-financeira da instituição.

Atualmente, a ULS possui um capital estatutário realizado de mais de 40,2 milhões de euros. «Face ao previsto aquando da sua criação, em 2008, faltam ainda 7.790.000 euros», adianta fonte da administração.