16-01-2018 15:19

Dois feridos ligeiros em incêndio numa habitação em Seia

Dois homens, um deles bombeiro, ficaram hoje ligeiramente feridos na sequência de um incêndio que deflagrou pelas 11 horas numa habitação em Seia, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. O bombeiro da corporação de Seia, que combatia as chamas, sofreu queimaduras ligeiras nos dedos das mãos e o proprietário da habitação sentiu-se indisposto e teve necessidade de receber assistência hospitalar, indicou o CDOS. O incêndio, que destruiu parcialmente a estrutura do telhado da habitação, foi combatido por oito homens e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Seia.