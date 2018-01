16-01-2018 10:57

Candidaturas abertas para ocupação do espaço "Cabicanca Coworking"

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira tem abertas as candidaturas, até dia 31, para ocupação do espaço "Cabicanca Coworking", que disponibiliza gratuitamente aos empreendedores interessados. O projeto "Cabicanca Coworking", situado na zona história de Aguiar da Beira, é constituído por seis espaços individualizados, dotados de secretária e equipamento informático individual, com acesso ilimitado à internet, à rede telefónica nacional e a uma impressora coletiva. Segundo a autarquia, os interessados que reúnam os requisitos previstos no regulamento devem formalizar a candidatura junto do gabinete de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Económico.