16-01-2018 10:39

Exposição dá a conhecer mulheres arquitetas na UBI

Está patente no Átrio da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (UBI) a exposição "Arquitetas XIX | XX", que pode ser visitada pela comunidade. A mostra foi desenvolvida na unidade curricular de História da Arquitectura III, do 2.º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura, com coordenação de Patrícia Santos Pedrosa. Neste âmbito, foram criados painéis dedicados a 23 arquitetas, que ficam expostos até 28 de fevereiro. O trabalho académico dos estudantes da UBI resultou numa exposição que mostra aos visitantes as profissionais desta área, bem como algumas obras por elas produzidas nos últimos 200 anos.