16-01-2018 09:35

CIM Beiras e Serra da Estrela pode escolher hoje novo presidente

O Conselho Intermunicipal da CIM Beiras e Serra da Estrela, onde têm assento os presidentes de Câmara da região, reúne hoje na Guarda.

Em cima da mesa está a eleição do novo presidente da Comunidade Intermunicipal, função ocupada até agora por Paulo Fernandes, autarca social-democrata do Fundão, que já mostrou disponibilidade para continuar.

Disponível para avançar estão Vítor Pereira (PS), presidente do município da Covilhã, e Luís Tadeu (PSD), edil de Gouveia.