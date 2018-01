14-01-2018 16:10

Marcelo pede à população de Tondela que seja solidária com as vítimas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje à população de Tondela que não desmobilize e seja solidária com as vítimas do incêndio numa associação recreativa que fez pelo menos oito mortos e 38 feridos. «O primeiro sinal de solidariedade foi vosso e continua a ser vosso e aquilo que vos peço é que não desmobilizem. Há famílias com dor, há famílias - e ainda não passaram 24 horas - que não percebem o que aconteceu e estão sob choque, são amigos e amigas vossos», disse o chefe de Estado. «E esse é o vosso grande desafio, o desafio que têm de vencer, como têm estado a vencer o desafio de outubro», argumentou o Presidente da República, lembrando os incêndios florestais que afetaram a zona a 15 de outubro. «É outro desgosto, é outro choque, é outro drama a juntar à tragédia de outubro. Mas eu acredito na vossa força, na vossa resistência, que é do melhor que nós temos em Portugal», sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.