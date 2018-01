14-01-2018 15:10

Luís Santos eleito presidente da concelhia do PSD da Covilhã

Com o mote “Unir Para Vencer”, Luís Santos ganhou a concelhia do PSD da Covilhã, que foi a votos ontem. Dos 110 militantes que podiam exercer o poder de voto para escolher o líder da concelhia social-democrata apenas 71 o fizeram, sendo que 49 votaram na única lista a sufrágio, 11 votaram em branco e registaram-se ainda 11 votos nulos.