14-01-2018 14:05

Banda da Covilhã dá concerto na Igreja da Estação

A Banda da Covilhã vai dar um concerto de Ano Novo hoje (17 horas) na Igreja da Santíssima Trindade (Estação). A filarmónica será dirigida pelos maestros Simão Francisco e Carlos Almeida e interpretará um repertório que vai das tradicionais melodias de ano novo, como algumas marchas de J. Strauss e Radetzky March, e obras de Beethoven, Mozart, Grieg, Ravel, Mussorgsky, Liszt, Tchaikovsky, entre outros. A banda vai contar com a participação dos solistas Óscar Lucas (fliscorne), Pedro Jacinto (clarinete), Márcio Vicente (finalista “The Voice Portugal”), Renato Folgado (piano), Susana Saraiva (violino) e Carla Fernandes (soprano). Com entrada livre, o concerto é promovido em parceria com a União de Freguesias de Covilhã e Canhoso.