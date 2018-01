14-01-2018 12:51

Candidaturas ao galardão “Mulheres Notáveis” até segunda-feira

Encerram esta segunda-feira as candidaturas ao galardão “Mulheres Notáveis” da Cova da Beira. Trata-se de uma iniciativa que pretende tornar mais visível o papel das mulheres na vida da região, bem como estimular uma maior participação destas na esfera pública. É promovido no âmbito do Plano Intermunicipal para a Igualdade de Belmonte, Covilhã e Fundão e organizado pelas três autarquias em parceria com a CooLabora. O galardão destina-se a mulheres com idade superior a 16 anos, residentes na Cova da Beira, cuja actividade se distinga em áreas como arte, cultura, ciência, cidadania, desporto, economia, educação e política. As candidaturas podem ser feitas por iniciativa individual ou por proposta de alguém que queira nomear uma mulher notável. O formulário está disponível online em https://goo.gl/forms/8T5ddppocSn7pOYg2 e o regulamento em http://www.coolabora.pt/pt/evento/191.